Политолог усомнился в достоверности «слитых» документов США по Украине

Утечка секретных документов США и НАТО о контрнаступлении Киева является дезинформацией, цель которой - спровоцировать российскую армию на «неадекватные шаги». Так считает политолог Юрий Светов, сообщают «Известия».

Светов объяснил свои выводы тем, что противнику выгодно «навести тень на плетень» в сложившейся ситуации, когда идут обсуждения и споры: какая сторона атакует первой, и состоится ли вообще «контрнаступление» Киева.

Любые планы на этот счет должны быть секретными. Однако периодически о грядущем наступлении высказывается то госсекретарь Блинкен, то разнородные украинские политики.

«Отсюда у меня ощущение, что это дезинформация», - сказал Светов.

Однако политолог не исключил, что опубликованные секретные сводки могут отчасти быть правдивыми. Поэтому, по мнению Светова, наши военные и спецслужбы внимательно анализируют эти документы, отделяя факты от попыток спровоцировать ВС РФ нас на неадекватные шаги.