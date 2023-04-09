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Эксперт усомнился в достоверности «утекших» документов о готовящемся контрнаступлении ВСУ

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Утечка секретных документов США и НАТО о контрнаступлении Киева является дезинформацией, цель которой - спровоцировать российскую армию на «неадекватные шаги». Так считает политолог Юрий Светов, сообщают «Известия».

Политолог усомнился в достоверности «слитых» документов США по Украине
© globallookpress.com

Светов объяснил свои выводы тем, что противнику выгодно «навести тень на плетень» в сложившейся ситуации, когда идут обсуждения и споры: какая сторона атакует первой, и состоится ли вообще «контрнаступление» Киева.

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Любые планы на этот счет должны быть секретными. Однако периодически о грядущем наступлении высказывается то госсекретарь Блинкен, то разнородные украинские политики.

«Отсюда у меня ощущение, что это дезинформация», - сказал Светов.

Однако политолог не исключил, что опубликованные секретные сводки могут отчасти быть правдивыми. Поэтому, по мнению Светова, наши военные и спецслужбы внимательно анализируют эти документы, отделяя факты от попыток спровоцировать ВС РФ нас на неадекватные шаги.

Ранее Илон Маск прокомментировал попытки Пентагона удалить из соцсетей секретные документы, касающиеся украинского кризиса.

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