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Боец ВСУ сообщил подробности о ведении боев у Бахмута

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Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил об огромных потерях среди личного состава в окрестностях Артемовска (Бахмута). Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Боец ВСУ сообщил подробности о ведении боев у Бахмута
© Lenta.ru

«Здесь погибшие люди. Мы нашли пацана, который сегодня сгорел. Вот его вода... Он собирался жить, взял еду, фасоль, "Мивину", шоколадку, теплые рукавицы, сигареты», — сказал украинский военнослужащий, осматривая тела погибших.

Комментируя происходящее, боец ВСУ пожаловался на огромные потери украинской армии на передовых позициях.

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Ранее стало известно, что Киев вынужденно перебросил под Артемовск элитные войска, которые рассчитывал задействовать в контрнаступлении. По данным газеты New York Times, такая стратегия позволила Украине оттеснить российских военных далеко от дорог и, как следствие, эвакуировать раненых и пополнить армейские запасы.

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