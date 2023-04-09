Боец ВСУ сообщил подробности о ведении боев у Бахмута

«Здесь погибшие люди. Мы нашли пацана, который сегодня сгорел. Вот его вода... Он собирался жить, взял еду, фасоль, "Мивину", шоколадку, теплые рукавицы, сигареты», — сказал украинский военнослужащий, осматривая тела погибших.

Ранее стало известно, что Киев вынужденно перебросил под Артемовск элитные войска, которые рассчитывал задействовать в контрнаступлении. По данным газеты New York Times, такая стратегия позволила Украине оттеснить российских военных далеко от дорог и, как следствие, эвакуировать раненых и пополнить армейские запасы.