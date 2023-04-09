В России оценили шансы пасхального перемирия с Украиной

«Я понимаю, что это большой праздник для всех верующих людей, что много и среди военнослужащих обеих сторон верующих, и, естественно, верующие хотели бы отметить этот праздник. Кто будет договариваться? С кем договариваться? С Украиной? С [президентом Украины Владимиром] Зеленским? Я не думаю, что это возможно, учитывая, что Зеленский делал в Киево-Печерской лавре. Это святое место для всех православных. Все действия направленны на раскол церкви — это было и до специальной военной операции», — сказал депутат.