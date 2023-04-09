В России оценили шансы пасхального перемирия с Украиной

Шансов на объявление пасхального перемирия между Россией и Украиной крайне мало, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил возможность Москвы и Киева договориться о приостановке боевых действий в христианский праздник.
«Я понимаю, что это большой праздник для всех верующих людей, что много и среди военнослужащих обеих сторон верующих, и, естественно, верующие хотели бы отметить этот праздник. Кто будет договариваться? С кем договариваться? С Украиной? С [президентом Украины Владимиром] Зеленским? Я не думаю, что это возможно, учитывая, что Зеленский делал в Киево-Печерской лавре. Это святое место для всех православных. Все действия направленны на раскол церкви — это было и до специальной военной операции», — сказал депутат.
Ранее папа Римский Франциск призвал к миру на территории Украины и примирению народов.
«[Господи], помоги возлюбленному украинскому народу прийти к миру и пролей пасхальный свет на русский народ. Дай утешение раненым и тем, кто потерял близких на войне, пусть пленные благополучно вернутся к своим семьям», — заявил он.
Понтифик 7 апреля уже предлагал сторонам объявить двухнедельное перемирие на время празднования Пасхи католиками и православными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не слышали об этой инициативе.
5 января Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на территории Украины. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Владимир Зеленский отверг предложение Москвы. По его мнению, Россия хотела воспользоваться режимом тишины, чтобы усилить позиции.
14 декабря 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что темы рождественского или новогоднего перемирия с Украиной нет в российской повестке.