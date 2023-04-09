В Брюсселе усомнились в возможности ЕС передать Украине миллион снарядов

Военные круги в Брюсселе считают, что ЕС не сможет передать Киеву миллион снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

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Издание ссылается на высокопоставленные военные источники ЕС, которые считают, что невозможно передать ВСУ миллион снарядов в течение года.

Более того, такая поставка может не осуществиться вовсе, поскольку из-за нее в ЕС начались крупные разногласия. Переговоры идут тяжело, страны тщеславны и настаивают на соблюдении национальных интересов.

Так, одни страны хотят заказать снаряды у Европейского оборонного агентства, другие категорически не согласны. В Париже настаивают, чтобы заказ получил французский оборонпром, Греция и Кипр боятся, что заказы могут уйти в Турцию.