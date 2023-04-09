В Брюсселе усомнились в возможности ЕС передать Украине миллион снарядов

Военные круги в Брюсселе считают, что ЕС не сможет передать Киеву миллион снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag.
Издание ссылается на высокопоставленные военные источники ЕС, которые считают, что невозможно передать ВСУ миллион снарядов в течение года.
Более того, такая поставка может не осуществиться вовсе, поскольку из-за нее в ЕС начались крупные разногласия. Переговоры идут тяжело, страны тщеславны и настаивают на соблюдении национальных интересов.
Так, одни страны хотят заказать снаряды у Европейского оборонного агентства, другие категорически не согласны. В Париже настаивают, чтобы заказ получил французский оборонпром, Греция и Кипр боятся, что заказы могут уйти в Турцию.
В минувшем марте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС согласовали «историческое решение» и планируют передать Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение года.