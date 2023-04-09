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Российские военные взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке

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Российские войска взяли под контроль территорию шиноремонтного завода в Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Российские военные взяли штурмом шиноремонтный завод в Марьинке
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По предварительным данным, военные прибегли к штурму объекта. Утверждается, что потерь с российской стороны нет. При этом отмечается, что взятие шиноремонтного комплекса поможет российской армии в обеспечении безопасности западных окраин города, где еще остаются подразделения ВСУ.

В начале апреля стало известно, что российские военные ликвидировали до 15 военных вблизи Марьинки. Помимо этого, были уничтожены еще 20 украинских диверсантов.

В конце марта в ДНР также оценили сроки взятия под контроль Марьинки. На этом направлении все еще продолжаются достаточно ожесточенные бои. Украинские войска продолжают перебрасывать в этот район свои резервы.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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