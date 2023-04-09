$79.50+0.1487.10+0.37
30 минут назад

Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 70 самолетов ВС КНР

Деловая газета "Взгляд"

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на фоне продолжающихся второй день в акватории и воздушном пространстве вокруг острова военных учений НОАК, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.

Как следует из заявления тайваньского министерства обороны, по состоянию на 16.00 (11.00 мск) 9 апреля было зафиксировано приближение к острову 70 самолетов НОАК. Были замечены истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6, военно-транспортный самолет Y-20 и другие, передает РИА «Новости».

В оборонном ведомстве Тайваня добавили, что 35 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Также минобороны острова заявило о приближении к Тайваню 11 кораблей НОАК.

Ранее сообщалось, что 58 самолетов НОАК приблизились к Тайваню.

Тайвань развернул протикорабельные комплексы из-за учений Китая

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что китайские вооруженные силы в субботу начали военные учения в морских акваториях вокруг острова Тайвань, чтобы предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.

Армия,Видео,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий