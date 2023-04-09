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1 час назад

Минобороны РФ: российская ПВО сбила украинскую ракету «Гром-2»

Илья Родин

Системы ПВО ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 14 беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», а также оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что дроны были сбиты в Запорожье, в Луганской и Донецкой народных республиках.

В общей сложности, подчеркнули в пресс-службе, с начала спецоперации было сбито свыше 3700 беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве отметили, что российские военные нанесли удары на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Запорожском, Херсонском и Южно-Донецком направлениях.

В результате действий российской оперативно-тактической и армейской авиации, полевой артиллерии противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Также в районе города Запорожье было уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива, предназначенного для для обеспечения действий подразделений ВСУ.

Армия,Видео,Минобороны России,
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