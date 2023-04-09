Российские военные разбили хранилище с топливом для ВСУ в Запорожье

Российские войска уничтожили хранилище с топливом для украинских военных в городе Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что российские военные смогли высокоточным ракетным ударом уничтожить хранилище с 70 тысячами тонн топлива. Конашенков считает, что оно предназначалось для обеспечения действий ВСУ в Донбассе. Помимо этого, вблизи городов Орехов в Запорожской области и Угледар в ДНР разбиты склады боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее российские военные мощным ударом уничтожили скопление техники войск Украины и попали на видео. ВКС России разбили военные объекты ВСУ в ночь на воскресенье, 9 апреля, в районе города Орехов в Запорожской области. На кадрах было видно, как вдалеке появляется яркая вспышка, затем вверх поднимается столб дыма и огня.

8 апреля официальный представитель Минобороны также доложил, что российские военные разбили склады боеприпасов ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. О количестве разбитых боеприпасов информации не было.