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1 час назад

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинскую ракету «Гром-2» и 14 дронов

RT на русском

ПВО России сбили оперативно-тактическую ракету «Гром-2», 14 беспилотников и десять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч» ВСУ.

Минобороны: российская ПВО сбила украинскую ракету «Гром-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«Перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», — сказано в сводке ведомства.

Также сообщается об уничтожении 14 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Васильевка, Инженерное Запорожской области, Старомайорское, Весёлое, Кирилловка ДНР, Кременная, Рубежное и Ильинка ЛНР.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что украинские военные испытывают серьёзные проблемы с обеспечением снарядами, в связи с чем вынуждены тщательно выбирать цели своих ударов.

6 апреля ВС Украины обстреляли Мелитополь в Запорожской области ракетами HIMARS, все шесть ракет были сбиты ПВО России.

Армия,Минобороны России,
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