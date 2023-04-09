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Минобороны пресекло деятельность украинских диверсантов в ДНР

Российским войскам удалось пресечь деятельность двух диверсионно-разведывательных групп Украины в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в официальном Минобороны России.

Минобороны пресекло деятельность украинских диверсантов в ДНР
© ТАСС

Уточняется, что деятельность диверсантов была пресечена в районах населенных пунктов Владимировка и Новоселка.

Также в Минобороны сообщили, что за сутки украинские войска потеряли на донецком направлении свыше 250 бойцов. Кроме того, на этом направлении были уничтожены гаубицы «Мста-Б» и Д-20, самоходная артиллерийская установка и другая техника противника.

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