Российские войска уничтожили до 55 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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«Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20», — озвучило ведомство потери украинской армии.

Кроме того, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР), а также Торское, Терны и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР).