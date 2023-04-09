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1 час назад

Минобороны озвучило потери ВСУ на краснолиманском направлении

Lenta.ru

Российские войска уничтожили до 55 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Минобороны озвучило потери ВСУ на краснолиманском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20», — озвучило ведомство потери украинской армии.

Кроме того, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР), а также Торское, Терны и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, за прошедшие сутки российские войска уничтожили свыше 250 военных ВСУ на донецком направлении.

Армия,Минобороны России,
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