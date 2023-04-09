AP: США перебросили на Ближний Восток подлодку, способную нести 150 ракет

Соединенные Штаты Америки перебросили на Ближний Восток подлодку, которая может переносить до 150 крылатых ракет «Томогавк». Об этом информирует Associated Press.

Аналитики агентства считают, что сообщение Министерства обороны США о перемещении подлодки говорит о желании показать силу на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном

О передислокации подлодки проинформировал представитель 5-го флота Соединенных Штатов в Бахрейне Тимоти Хокинс. Обычно данная атомная подводная лодка базировалась в Кингс-Бей, штат Джорджия, однако седьмого апреля она прошла через Суэцкий канал.

Военнослужащий не стал обозначать миссию данной подводной лодки, но при этом обратил внимание на то, что её переместили «в целях поддержания региональной безопасности и стабильности».