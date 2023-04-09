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14 минут назад

AP: США перебросили на Ближний Восток атомную подлодку, способную нести 150 ракет «Томагавк»

FBM.ru

Соединенные Штаты Америки перебросили на Ближний Восток подлодку, которая может переносить до 150 крылатых ракет «Томогавк». Об этом информирует Associated Press.

AP: США перебросили на Ближний Восток подлодку, способную нести 150 ракет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аналитики агентства считают, что сообщение Министерства обороны США о перемещении подлодки говорит о желании показать силу на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном

О передислокации подлодки проинформировал представитель 5-го флота Соединенных Штатов в Бахрейне Тимоти Хокинс. Обычно данная атомная подводная лодка базировалась в Кингс-Бей, штат Джорджия, однако седьмого апреля она прошла через Суэцкий канал.

Военнослужащий не стал обозначать миссию данной подводной лодки, но при этом обратил внимание на то, что её переместили «в целях поддержания региональной безопасности и стабильности».

Недавно руководство Японии сделало заявление о планах закупить американские ракеты «Томагавк». В Токио собираются переделать все эсминцы с Aegis для размещения ракет «Томагавк» к 2027 году.

Армия,Тимоти Хокинс,Пентагон,
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