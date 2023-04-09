В Абхазии началась проверка боевой готовности вооруженных сил. В республике проходят широкомасштабные военные учения на полигонах и неизвестной местности. Об этом сообщает Министерство обороны Абхазии.

«Основная цель учений – повысить готовность штабов и войск, уровень их слаженности при решении внезапно возникающих задач», - сказано в сообщении.

Учебные ситуации будут максимально приближены к реальным. Особое внимание уделят комплексному поражению противника современными средствами и взаимодействию войск.

Учения проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки абхазской и российской армий.