В Абхазии началась проверка боевой готовности вооруженных сил
В Абхазии началась проверка боевой готовности вооруженных сил. В республике проходят широкомасштабные военные учения на полигонах и неизвестной местности. Об этом сообщает Министерство обороны Абхазии.
«Основная цель учений – повысить готовность штабов и войск, уровень их слаженности при решении внезапно возникающих задач», - сказано в сообщении.
Учебные ситуации будут максимально приближены к реальным. Особое внимание уделят комплексному поражению противника современными средствами и взаимодействию войск.
Учения проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки абхазской и российской армий.
Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Абхазии ввела временные ограничения на выезд из страны через госграницу по реке Ингур. Поводом стал намеченный на сегодня в Тбилиси митинг оппозиции.