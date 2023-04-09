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7 минут назад

Посол Украины в Лондоне допустил, что ВСУ понесли «ужасные потери»

Илья Родин

Киев назовет цифры потерь ВСУ после окончания конфликта с Россией, рассказал посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. Он добавил, что это будет «ужасное число», пишет Daily Express.

Посол Украины допустил, что ВСУ понесли «ужасные потери»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат напомнил, что украинские официальные лица с самого начала противостояния не раскрывают потери. Он добавил, что когда конфликт закончится, Киев все же сообщит точные цифры.

«Я думаю, что это будет ужасное число», - подчеркнул Пристайко.

Вместе с тем, пояснил посол, Украина исключает переговоры с Москвой с позиции слабости. Он уточнил, что Киев будет «сражаться до последнего из них [русских солдат] или, к сожалению, до последнего из нас».

По его мнению, контрнаступление может принести значительную политическую выгоду Украине, даст ей возможность требовать выполнения ключевых условий.

Пристайко уточнил, что Украина настаивает на выводе российских войск с украинской территории и не допускает какие-либо компромиссы по поводу Крыма и других территорий.

Автор статьи отметил, что посол, говоря об отводе войск, позволил себе непечатные выражения, которые он не может привести в своей статье.

Дипломат предположил, что Россия желает усилиться, показать свою мощь и величие. Украина, в свою очередь, не хочет быть частью российского проекта, просто стремится выжить, сохранить суверенитет, резюмировал Пристайко.

Армия,Вадим Пристайко,
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