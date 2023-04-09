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Стало известно о минировании украинскими военными улиц Артемовска

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали улицы Артемовская (украинское название — Бахмут) и прячутся в квартирах от огня бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает «Русская Весна».

Стало известно о минировании украинскими военными улиц Артемовска
©  Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Как стало известно изданию, украинские военнослужащие массово разбросали по улицам города противотанковые мины, чтобы затруднить продвижение российских сил.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на секретные американские документы Киев вынужденно перебросил под Артемовск элитные войска, которые ранее рассчитывал задействовать в контрнаступлении.

Из попавших в сеть материалов якобы стало известно о предложении главы украинской военной разведки Кирилла Буданова направить элитные подразделения под его командованием в город на две недели, чтобы оттеснить российскую армию, которая угрожает перекрыть пути снабжения.

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