Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали улицы Артемовская (украинское название — Бахмут) и прячутся в квартирах от огня бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает «Русская Весна».

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Как стало известно изданию, украинские военнослужащие массово разбросали по улицам города противотанковые мины, чтобы затруднить продвижение российских сил.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на секретные американские документы Киев вынужденно перебросил под Артемовск элитные войска, которые ранее рассчитывал задействовать в контрнаступлении.