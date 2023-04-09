Минобороны отчиталось о работе обученной сбивать дроны новейшей РЛС

В Министерстве обороны России отчитались о работе расчетов новейшей радиолокационной станции (РЛС) «Ниобий», которая обучена сбивать дроны. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве рассказали, что в ходе специальной военной операции отечественные средства противовоздушной обороны ежедневно отражают воздушные атаки Вооруженных сил Украины, использующих реактивные системы залпового огня, баллистические ракеты и беспилотники.
«Вовремя реагировать на такие угрозы помогают современные радиолокационные комплексы и станции, одна из которых РЛС "Ниобий"», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее в апреле стало известно, что с 24 февраля 2022 года полиция Чехии возбудила 95 уголовных дел в отношении граждан, связанных с поддержкой России в специальной военной операции на Украине.