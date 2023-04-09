$79.50+0.1487.10+0.37
7 минут назад

Минобороны отчиталось о работе обученной сбивать дроны новейшей РЛС

Lenta.ru

В Министерстве обороны России отчитались о работе расчетов новейшей радиолокационной станции (РЛС) «Ниобий», которая обучена сбивать дроны. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минобороны отчиталось о работе обученной сбивать дроны новейшей РЛС
Фото: минобороны россииминобороны россии

В ведомстве рассказали, что в ходе специальной военной операции отечественные средства противовоздушной обороны ежедневно отражают воздушные атаки Вооруженных сил Украины, использующих реактивные системы залпового огня, баллистические ракеты и беспилотники.

«Вовремя реагировать на такие угрозы помогают современные радиолокационные комплексы и станции, одна из которых РЛС "Ниобий"», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в апреле стало известно, что с 24 февраля 2022 года полиция Чехии возбудила 95 уголовных дел в отношении граждан, связанных с поддержкой России в специальной военной операции на Украине.

Армия,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий