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9 минут назад

Утечка данных о ВСУ осложнила отношения Вашингтона с союзниками по НАТО

Майк Габриелян

Утечка данных о состоянии и планах ВСУ осложнила отношения Вашингтона с союзниками по НАТО и грозит подорвать дипотношения с рядом стран. Об этом сообщает The New York Times.

Утечка данных о ВСУ осложнила отношения Вашингтона с союзниками по НАТО
Фото: 

«Утечка уже усложнила отношения с союзными странами и вызвала сомнения относительно способности Америки хранить свои государственные тайны», - пишет издание.

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Издание утверждает, что некий анонимный «высокопоставленный представитель западной разведки» сказал, что обнародование материала было удручающим и прискорбным случаем. Он предположил, что утечка может ограничить обмен разведданными.

По словам источника, разведчики стран-союзников предоставляют различные материалы друг другу. Но для этого требуется доверие и гарантии того, что определенная конфиденциальная информация будет храниться в секрете.

The New York Times отмечает, что документы могут повредить и дипломатическим отношениям:

«Разведывательные документы также ясно показывают, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за ее союзниками».

Газета пишет, что данный факт не удивит официальных лиц из стран-сателлитов США. Однако обнародование подобной информации всегда затрудняет отношения с ключевыми партнерами, такими как Южная Корея, «чья помощь необходима для снабжения Украины оружием».

Представитель Майк Галлахер, республиканец, член комитета по разведке, сказал, что ожидает, что представители администрации Байдена проинформируют законодателей об утечке, когда Конгресс вернется на сессию на следующей неделе.

«Это похоже на серьезную проблему контрразведки — тот факт, что такой кладезь документов утек. Мы говорим о вещах, которые могут нанести ущерб нашей национальной безопасности, ущерб ЦРУ, усилиям в Европе и во всем мире»,— сказал он.

Аналитики говорят, что речь идет примерно о 100 страницах. Документы появились в Сети в виде наспех сделанных фотографий листов бумаги, лежащих на чем-то напоминающем охотничий журнал.

Бывшие чиновники, просматривавшие материалы, говорят, что, вероятно, секретные разведывательные сводки были сложены в карман, а затем вынесены из безопасного места для фотографирования.

Высокопоставленные официальные лица США заявили, что расследование, начатое в пятницу ФБР, попытается быстро определить источник утечки.

Должностные лица признали, что документы представляют собой реальные разведывательные и оперативные сводки, составленные Объединенным штабом Пентагона с использованием отчетов разведывательного сообщества США.

Ранее в интернет попали документы Пентагона, касающиеся планов НАТО и США по укреплению армии и операциях киевского режима. В частности, они содержат данные о 12 бригадах ВСУ, которые должны быть сформированы к 30 апреля.

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