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Названо условие, при котором Китай вступится за Россию

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Американское разведывательное управление считает, что руководство Китая может усилить поддержку России, если украинские военные начнут наносить удары вглубь РФ, пишет The Washington Post со ссылкой на документ ЦРУ, который просочился в Сеть в результате утечки. Его авторы уточнили, что КНР усилит поддержку, если сочтет такие атаки «значительными».

Разведка США назвала условие усиления поддержки Китаем России
© globallookpress.com

Как уточняется в материале, если украинские военные нападут на Москву с оружием, предоставленным НАТО или США, Китай может обвинить Соединенные Штаты в эскалации военного конфликта. Это и станет поводом «вооружить Россию», считают в ЦРУ. В ведомстве считают, что Пекин будет рассматривать предполагаемые атаки ВСУ как «возможность выставить НАТО агрессором».

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.

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Днем позднее стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможности утечки более чем сотни различных документов.

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