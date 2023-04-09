Разведка США назвала условие усиления поддержки Китаем России

Американское разведывательное управление считает, что руководство Китая может усилить поддержку России, если украинские военные начнут наносить удары вглубь РФ, пишет The Washington Post со ссылкой на документ ЦРУ, который просочился в Сеть в результате утечки. Его авторы уточнили, что КНР усилит поддержку, если сочтет такие атаки «значительными».

Как уточняется в материале, если украинские военные нападут на Москву с оружием, предоставленным НАТО или США, Китай может обвинить Соединенные Штаты в эскалации военного конфликта. Это и станет поводом «вооружить Россию», считают в ЦРУ. В ведомстве считают, что Пекин будет рассматривать предполагаемые атаки ВСУ как «возможность выставить НАТО агрессором».

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.