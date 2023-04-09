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22 минуты назад

Артиллерия ВС РФ уничтожила украинские гаубицы "Гвоздика" и "Акация" на Херсонщине

ТАСС

Вооруженные силы России уничтожили на правобережье Херсонской области украинские гаубицы 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация". Об этом в воскресенье журналистам сообщил представитель экстренных служб региона.

Артиллерия ВС РФ уничтожила украинские гаубицы на Херсонщине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ночью в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери - пять погибших военных ВСУ. Вчера в районе Дарьевки уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери - пять погибших военных ВСУ", - отметил он.

В субботу в экстренных службах сообщали, что ВС РФ уничтожили в Херсонской области пять единиц автомобильной техники и миномет ВСУ калибра 120 мм.

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