Артиллерия ВС РФ уничтожила украинские гаубицы на Херсонщине

"Ночью в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери - пять погибших военных ВСУ. Вчера в районе Дарьевки уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери - пять погибших военных ВСУ", - отметил он.