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4 минуты назад

Китай смоделировал точечные удары по Тайваню

News.ru

Китайские военные в ходе учений смоделировали точечные удары по Тайваню с моря и воздуха, сообщает Reuters. Как рассказали журналисты на государственном телевидении, китайская армия продолжает сохранять наступательные позиции вокруг острова.

Китай смоделировал точечные удары по Тайваню
Фото: News.ruNews.ru

Под единым командованием командного центра объединенных операций на театре военных действий несколько типов подразделений провели симуляцию совместных точечных ударов по ключевым целям на острове Тайвань и прилегающих морских акваториях и продолжают поддерживать наступательную позицию вокруг острова, — уточнили они.

В свою очередь Министерство обороны Тайваня отчиталось, что по состоянию на 12:00 (07:00 мск) возле полуострова были обнаружены 58 военных самолетов КНР, включая истребители Су-30 и бомбардировщики Н-6, а также девять морских кораблей. Особенно тщательно ведомство следит за положением ракетных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В Минобороны подчеркнули, что Тайвань не будет провоцировать эскалацию конфликта, однако вслед за китайскими учениями последуют ответные меры.

Вооруженные силы Китая с 8 по 10 апреля проводят военные учения в Тайваньском проливе. Маневры названы «Объединенный острый меч». В их рамках организовано патрулирование вокруг Тайваня.

В США заявили о готовности отправить войска на Тайвань при одном условии

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что США обладают достаточными средствами и возможностями для «обеспечения мира и стабильности» в Тайваньском проливе. По его словам, Вашингтон находится на связи с КНР, что позволяет не допустить изменения статуса-кво в регионе

Армия,Госдеп США,
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