Китай смоделировал точечные удары по Тайваню

Китайские военные в ходе учений смоделировали точечные удары по Тайваню с моря и воздуха, сообщает Reuters. Как рассказали журналисты на государственном телевидении, китайская армия продолжает сохранять наступательные позиции вокруг острова.

Под единым командованием командного центра объединенных операций на театре военных действий несколько типов подразделений провели симуляцию совместных точечных ударов по ключевым целям на острове Тайвань и прилегающих морских акваториях и продолжают поддерживать наступательную позицию вокруг острова, — уточнили они.

В свою очередь Министерство обороны Тайваня отчиталось, что по состоянию на 12:00 (07:00 мск) возле полуострова были обнаружены 58 военных самолетов КНР, включая истребители Су-30 и бомбардировщики Н-6, а также девять морских кораблей. Особенно тщательно ведомство следит за положением ракетных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В Минобороны подчеркнули, что Тайвань не будет провоцировать эскалацию конфликта, однако вслед за китайскими учениями последуют ответные меры.

Вооруженные силы Китая с 8 по 10 апреля проводят военные учения в Тайваньском проливе. Маневры названы «Объединенный острый меч». В их рамках организовано патрулирование вокруг Тайваня.