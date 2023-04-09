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1 час назад

В Эстонии заявили о возможном приобретении истребителей F-16 и передаче их Киеву

Говорит Москва

По словам главы МИДа республики Урмаса Рейнсалу, пока у страны нет таких самолётов.

В Эстонии заявили о возможном приобретении F-16 и передаче их Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, это очень разумно», — сказал он в интервью изданию The Kyiv Independent.

Белый дом 9 марта сообщил, что Вашингтон пока не планирует готовить украинских лётчиков к управлению F-16. Глава Белого дома Джо Байден в свою очередь отмечал, что поставка американских истребителей «сейчас не является приоритетом».

По оценке зампреда Комитета начальников штабов ВС США адмирала Кристофера Грейди, передача Киеву этих самолётов была бы чрезмерно затратной.

Армия,Джозеф Байден,
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