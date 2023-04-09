В Эстонии заявили о возможном приобретении F-16 и передаче их Киеву

По словам главы МИДа республики Урмаса Рейнсалу, пока у страны нет таких самолётов.
«Я думаю, это очень разумно», — сказал он в интервью изданию The Kyiv Independent.
Белый дом 9 марта сообщил, что Вашингтон пока не планирует готовить украинских лётчиков к управлению F-16. Глава Белого дома Джо Байден в свою очередь отмечал, что поставка американских истребителей «сейчас не является приоритетом».
По оценке зампреда Комитета начальников штабов ВС США адмирала Кристофера Грейди, передача Киеву этих самолётов была бы чрезмерно затратной.