Мобилизация: последние новости на сегодня 9 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 апреля 2023, в материале «Рамблера».

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Начата подготовка солдат для борьбы с западными танками на стороне Украины

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В России начали готовить специальные противотанковые группы для борьбы с поставленными на Украину западными танками. Такое распоряжение ранее дал заместитель Министра обороны РФ Юнус-Бека Евкуров. Об этом рассказал начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин в эфире «Военной приемки», пишет телеканал «Звезда».

Он уточнил, что руководство разработало методические рекомендации для бойцов и организовало методику выполнения. Центр боевой подготовки уже занимается обучением солдат на основе этих материалов.

Арифулин добавил, что подготовка противотанковых групп — большая системная работа, и проект будет продвигаться в соответствии с задачами, поставленными руководством.

Бойцы из Свердловской области пообщались с родственниками по телемосту

Военнослужащие Центрального военного округа из Свердловской области смогли пообщаться с родственниками по организованному Министерством обороны РФ телемосту. Солдаты впервые за долгое время увидели родных и близких в режиме реального времени, передает телеканал «Звезда».

Родственники рассказали военнослужащим, как идут дела дома, а также пожелали им как можно скорее вернуться с фронта. Солдаты в свою очередь заверили родных, что у них все хорошо. Участники телемоста позже отметили, что были очень рады снова увидеть родные лица.

Пермские волонтеры отправили на фронт 5 тонн гуманитарного груза

Волонтеры Пермского края отправили в зону боевых действий на Украине более пяти тонн гуманитарного груза. Солдаты получат предметы первой необходимости, теплую одежду, подарки и письма от детей, а также тактическое оборудование. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт правительства Пермского края.

На сайте уточняется, что военнослужащие также получат консервы, запчасти для автомобилей, одежду и спальные мешки. Кроме того, в два фронтовых госпиталя доставят постельное белье, одежду и лекарственные препараты.