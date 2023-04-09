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29 минут назад

Минобороны Сирии сообщило о сбитии нескольких израильских ракет на юге страны

Газета.Ru

Минобороны Сирии сообщило о сбитии нескольких израильских ракет на юге страны, передает агентство SANA. Отмечается, что ракеты были запущены со стороны оккупированных Израилем Голанских высот - противовоздушная оборона Сирии смогла сбить несколько, однако остальные нанесли "материальный урон".

Минобороны Сирии сообщило о сбитии нескольких израильских ракет на юге страны
Фото: SANA/ReutersSANA/Reuters

Конкретные места попаданий не уточняются. Накануне армия обороны Израиля сообщила о запуске трех ракет из Сирии по Голанским высотам. Уточняется, что одна из ракет пересекла границу и упала на открытой местности недалеко от города Мейсар. Два других снаряда не попали в Сирию, а по некоторым сообщениям один из них упал в Иордании.

Ранее взрывы прозвучали в окрестностях сирийской столицы Дамаск. По информации агентства, причины взрывов пока неизвестны, предполагается обстрел со стороны Вооруженных сил Израиля.

Армия,ЦАХАЛ,
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