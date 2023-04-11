Российские военные уничтожили две гаубицы на херсонском направлении

Российские военные уничтожили до десяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» на херсонском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметил собеседник агентства, украинские националисты продолжают совершать удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра. В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки «Днепр» было нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчетов противника возле населенных пунктов Велетенское и Жовтневое.

В результате действий Вооруженных сил России уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика». Также потери противника составили около десяти человек.