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1 час назад

Российские военные уничтожили две гаубицы на херсонском направлении

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Российские военные уничтожили до десяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» на херсонском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев. Его слова приводит РИА Новости.

Российские военные уничтожили две гаубицы на херсонском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил собеседник агентства, украинские националисты продолжают совершать удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра. В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки «Днепр» было нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчетов противника возле населенных пунктов Велетенское и Жовтневое.

В результате действий Вооруженных сил России уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика». Также потери противника составили около десяти человек.

Также, по словам Рулева, подавлено семь беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Алешки, Песчановка и Голая Пристань, а также «Лелека-100» и «Фурия» близ Ивановки и Казачьих Лагерей.

Армия,Алексей Рулев,
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