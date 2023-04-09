Спецоперация на Украине 9 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 апреля 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Школа в Херсонской области попала под обстрел

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в Херсонской области. Об этом сообщила администрация региона в официальном Telegram-канале, передает «Лента.ру».

Как говорится в сообщении, вечером 7 апреля украинская сторона обстреляла гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Херсонской области. Под удар попала школа в селе Макаровка, в результате этой атаки она была разрушена. Вооруженные силы Украины выпустили девять ракет HIMARS, российским силам противовоздушной обороны удалось сбить шесть из них.

Уточняется, что в школе на момент обстрела никого не было. В учебное заведение угодили оставшиеся три ракеты, не перехваченные системами ПВО.

Российская артиллерия теснит силы ВСУ с помощью дронов

Российская разведка, артиллерия и танки совместными силами уничтожают солдат Вооруженных сил Украины. Подробности приводит «Российская газета» со ссылкой на телеканал «Звезда».

Как говорится в публикации, в пригороде украинские военнослужащие пытаются укрыться от обстрелов среди дач, в домах и надворных постройках. Однако беспилотные летательные аппараты войск РФ фиксируют их перемещения и передают эти данные другим подразделениям. Затем минометчики или танки — в зависимости от того, где именно скрывается противник — начинают обстрел.

Телеканал уточняет, что такая работа возможна только при полном взаимодействии между различными подразделениями.

В ДНР сообщили о 17 обстрелах ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 17 раз совершали обстрелы населенных пунктов ДНР. Они выпустили в общей сложности 96 боеприпасов. В результате ударов 2 мирных жителя погибли, еще 15 пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Уточняется, что войска Украины вели обстрелы из артиллерии калибра 155 мм и 152 мм, а также из РСЗП. Под огонь попали районы Горловки, Владимировки, Никольского, Донецка, Яковлевки, Пантелеймоновки и Ясиноватой.