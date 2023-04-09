Спецоперация на Украине 9 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 апреля 2023 года.
Школа в Херсонской области попала под обстрел
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в Херсонской области. Об этом сообщила администрация региона в официальном Telegram-канале, передает «Лента.ру».
Как говорится в сообщении, вечером 7 апреля украинская сторона обстреляла гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Херсонской области. Под удар попала школа в селе Макаровка, в результате этой атаки она была разрушена. Вооруженные силы Украины выпустили девять ракет HIMARS, российским силам противовоздушной обороны удалось сбить шесть из них.
Уточняется, что в школе на момент обстрела никого не было. В учебное заведение угодили оставшиеся три ракеты, не перехваченные системами ПВО.
Российская артиллерия теснит силы ВСУ с помощью дронов
Российская разведка, артиллерия и танки совместными силами уничтожают солдат Вооруженных сил Украины. Подробности приводит «Российская газета» со ссылкой на телеканал «Звезда».
Как говорится в публикации, в пригороде украинские военнослужащие пытаются укрыться от обстрелов среди дач, в домах и надворных постройках. Однако беспилотные летательные аппараты войск РФ фиксируют их перемещения и передают эти данные другим подразделениям. Затем минометчики или танки — в зависимости от того, где именно скрывается противник — начинают обстрел.
Телеканал уточняет, что такая работа возможна только при полном взаимодействии между различными подразделениями.
В ДНР сообщили о 17 обстрелах ВСУ за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 17 раз совершали обстрелы населенных пунктов ДНР. Они выпустили в общей сложности 96 боеприпасов. В результате ударов 2 мирных жителя погибли, еще 15 пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Уточняется, что войска Украины вели обстрелы из артиллерии калибра 155 мм и 152 мм, а также из РСЗП. Под огонь попали районы Горловки, Владимировки, Никольского, Донецка, Яковлевки, Пантелеймоновки и Ясиноватой.
В результате обстрела 2 мирных жителя погибли, еще 15 человек пострадали. Повреждены 12 жилых домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры.