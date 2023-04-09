В Артемовске ликвидировали группу элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи»

Российские военные ликвидировали в Артемовске (украинское название — Бахмут) группу из пятерых бойцов элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters Oleksandr Klymenko / Reuters

Отмечается, что о ликвидации своих бойцов сообщило само спецподразделение в некрологе. «Волки Да Винчи» несут тяжелые потери в боях за Артемовск, добавили авторы канала.

В марте в Артемовске ликвидировали боевика ВСУ из «Волков Да Винчи» Сергея Мирончикова.