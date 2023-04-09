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22 минуты назад

В Артемовске ликвидировали группу элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи»

Lenta.ru

Российские военные ликвидировали в Артемовске (украинское название — Бахмут) группу из пятерых бойцов элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В Артемовске ликвидировали группу элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи»
Фото: Oleksandr Klymenko / ReutersOleksandr Klymenko / Reuters

Отмечается, что о ликвидации своих бойцов сообщило само спецподразделение в некрологе. «Волки Да Винчи» несут тяжелые потери в боях за Артемовск, добавили авторы канала.

В марте в Артемовске ликвидировали боевика ВСУ из «Волков Да Винчи» Сергея Мирончикова.

Отряд «Волков да Винчи» с начала спецоперации базировался в Донбассе. 20 февраля стало известно об уничтожении четырех бойцов подразделения российскими военными. «Волки да Винчи» принимали участие в боях за Купянск Харьковской области осенью 2022 года и причастны к чисткам мирного населения, заподозренного в симпатиях к России.

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