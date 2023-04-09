SANA: в окрестностях Дамаска слышны взрывы

Взрывы слышны в ночь на воскресенье в пригороде столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщило агентство SANA.
Причины взрывов уточняются.
Ранее Вооруженные силы Израиля заявили, что ведут артиллерийский обстрел территории Сирии в ответ на осуществленный в субботу запуск трех ракет с ее территории. Одна из этих ракет перелетела на территорию Израиля и упала в незаселенной местности на Голанских высотах.
Принадлежавшие Сирии с 1940-х годов Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке провозглашался суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.