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14 минут назад

В Запорожье прозвучала серия мощных взрывов

Елена Прошина

В Запорожье прозвучала серия громких взрывов. Они слышны в областном центре, который контролируется Украиной. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

В Запорожье прозвучала серия мощных взрывов
Фото: ТАССТАСС

«В Запорожье громко! В 01:47 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия громких взрывов», — написал он. Рогов добавил, что звуки взрывов слышны в разных районах Запорожья, но громче всего — в Шевченковском и Заводском. Он пообещал предоставить более подробную информацию позднее. Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Армия,Владимир Рогов,
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