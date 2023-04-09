В Запорожье прозвучала серия мощных взрывов

«В Запорожье громко! В 01:47 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия громких взрывов», — написал он. Рогов добавил, что звуки взрывов слышны в разных районах Запорожья, но громче всего — в Шевченковском и Заводском. Он пообещал предоставить более подробную информацию позднее. Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.