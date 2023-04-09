Израиль открыл огонь в ответ на пуски ракет Сирией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила на пуски ракет со стороны Сирии по Голанским высотам. Военные открыли огонь по сирийской территории, сообщила армейская пресс-служба.

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«Артиллерия ЦАХАЛа в данный момент обстреливает территорию в Сирии, откуда был произведен запуск ракет по Израилю», — сказано в сообщении.

Вечером 8 апреля три ракеты были выпущены с территории Сирии в сторону Голанских высот на севере Израиля. Две ракеты упали, предположительно, в Иордании, еще одна ракета пересекла территорию Израиля и упала на открытой местности на юге Голан.