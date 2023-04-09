Российская авиация массово бомбит правый берег Днепра под Херсоном управляемыми бомбами

«Прямо сейчас российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта», — говорится в публикации. Авторы канала информируют, что обстановка на берегу накалена до предела, самолеты повторно залетают на пусковые рубежи. Есть вероятность повторных запусков.