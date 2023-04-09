Российская авиация массово бомбит правый берег Днепра под Херсоном управляемыми бомбами

Авиация Вооруженных сил РФ атакует правый берег Днепра под Херсоном, применяя управляемые бомбы. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Прямо сейчас российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта», — говорится в публикации. Авторы канала информируют, что обстановка на берегу накалена до предела, самолеты повторно залетают на пусковые рубежи. Есть вероятность повторных запусков.
Уточняется, что под ударом оказались пехота и бронированная техника Вооруженных сил Украины, а также склады с боеприпасами. Взрывы раздаются в Бериславском районе занятой противником части Херсонской области.