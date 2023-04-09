Скопление военной техники Китая у срединной линии с Тайванем объяснили

«Это плановые учения, которые проходят согласно тому сценарию, который командование утвердило, с проходом кораблей, с пролетом самолетов боевой авиации. Линия, о которой говорят тайбэйские власти, существует исключительно у них в голове. Это некая срединная линия, которая в Тайваньском проливе проведена умозрительно. Тайвань для себя считает ее чем-то важным. Пекин ничего подобного не признает — ни идентификационной зоны противовоздушной обороны (ПВО), никаких срединных линий, поэтому он проводит действия там, где считает нужным, в соответствии со своими интересами безопасности и возможными сценариями», — объяснил политолог.