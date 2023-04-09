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4 минуты назад

Reuters: около 20 кораблей НОАК и Тайваня находятся у срединной линии Тайваньского пролива

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Порядка 20 военных кораблей - около 10 Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 10 Тайваня - находятся рядом с так называемой срединной линией Тайваньского пролива, которая играет роль условной границы между материком и островом. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

СМИ: корабли КНР и Тайваня находятся в противостоянии в Тайваньском проливе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, ни одна из сторон не совершает провокационных маневров. Авианосец НОАК Shandong, за перемещениями которого тайваньские военные следят с прошлой недели, не входит в состав китайской эскадры и находится более чем в 400 морских милях от юго-восточного побережья острова.

Ранее Восточная зона боевого командования объявила, что НОАК 8-10 апреля проведет учения в Тайваньском проливе, а также в акваториях к северу, к югу и к востоку от острова. Они проходят под названием "Объединенный острый меч", параллельно запланировано патрулирование вокруг Тайваня.

Учения проходят на фоне состоявшейся поездки главы тайваньской администрации Цай Инвэнь, которая осуществила транзит через территорию Соединенных Штатов. В среду спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел с ней встречу. После нее американская сторона заявила о необходимости продолжения продажи вооружений Тайваню. МИД КНР в связи с этим выразил протест, заявив, что Пекин примет эффективные и решительные ответные меры.

Армия,Цай Инвэнь,Кевин Маккарти,Конгресс США,
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