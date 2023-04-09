СМИ: корабли КНР и Тайваня находятся в противостоянии в Тайваньском проливе

Порядка 20 военных кораблей - около 10 Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 10 Тайваня - находятся рядом с так называемой срединной линией Тайваньского пролива, которая играет роль условной границы между материком и островом. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, ни одна из сторон не совершает провокационных маневров. Авианосец НОАК Shandong, за перемещениями которого тайваньские военные следят с прошлой недели, не входит в состав китайской эскадры и находится более чем в 400 морских милях от юго-восточного побережья острова.

Ранее Восточная зона боевого командования объявила, что НОАК 8-10 апреля проведет учения в Тайваньском проливе, а также в акваториях к северу, к югу и к востоку от острова. Они проходят под названием "Объединенный острый меч", параллельно запланировано патрулирование вокруг Тайваня.