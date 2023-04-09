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51 минуту назад

Стало известно о переброске Киевом элитных войск под Артемовск

Lenta.ruиещё 4

Киев вынужденно перебросил под Артемовск (украинское название — Бахмут) элитные войска, которые ранее рассчитывал задействовать в контрнаступлении. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на секретные американские документы, попавшие в сеть.

Стало известно о переброске Киевом элитных войск под Артемовск
Фото: lenta.rulenta.ru

Из них якобы стало известно о предложении главы украинской военной разведки Кирилла Буданова направить элитные подразделения под его командованием в город на две недели, чтобы оттеснить российскую армию, которая угрожает пути снабжения. «Отмечалось, что генерал Буданов охарактеризовал положение Украины на тот момент как "катастрофическое"», — пишут журналисты.

Они утверждают, что в конечном счете Украина направила подкрепление в Артемовск. В сражении за город стали участвовать разные элитные подразделения.

Такая стратегия позволила Киеву оттеснить российских военных далеко от дорог и, как следствие, эвакуировать раненых и пополнить армейские запасы. «Однако это привело к стратегическим издержкам для Украины, которая стремилась сохранить своих наиболее подготовленных и оснащенных военнослужащих для контрнаступления, ожидаемого в ближайшие недели или месяцы», — сказано в материале.

Ранее стало известно о ликвидации в Артемовске пятерых бойцов элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи».

Армия,Планы НАТО,
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