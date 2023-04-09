ВС Иордании сообщили о взрыве запущенной из Сирии ракеты над территорией королевства

Над Иорданией взорвалась запущенная из Сирии ракета. Об этом сообщает информационное агентство PETRA со ссылкой на Вооруженные силы Иордании, пишет «Газета.ру».
«В 22.25 по местному времени в субботу взорвалась ракета в воздухе в прилегающем к границе с Сирией районе Вади-Акраба», — говорится в заявлении. Уточняется, что обломки ракеты упали в этом же районе. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Вооруженные силы Иордании заверили, что продолжают наблюдать за ситуацией на фоне эскалации конфликта между Сирией и Израилем.
Ранее армия обороны Израиля заявила о запуске трех ракет из Сирии по Голанским высотам.