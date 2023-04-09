ВС Иордании сообщили о взрыве запущенной из Сирии ракеты над территорией королевства

«В 22.25 по местному времени в субботу взорвалась ракета в воздухе в прилегающем к границе с Сирией районе Вади-Акраба», — говорится в заявлении. Уточняется, что обломки ракеты упали в этом же районе. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.