Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении

Он рассказал, что миссия завершилась победой российской стороны во многом благодаря хорошей работе беспилотных летательных аппаратов, которые вовремя выявляли наступательные действия украинских солдат и корректировали удары минометов. По итогу российские минометчики накрыли огнем вражескую пехоту и вынудили украинских военнослужащих пока прекратить наступление в этом направлении. Батальон «Восток-Ахмат» в ходе противостояния уничтожил два танка и один БМП.