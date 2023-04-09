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12 минут назад

Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении

Елена Прошина

Чеченский батальон «Восток-Ахмат» Министерства обороны России смог предотвратить наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что миссия завершилась победой российской стороны во многом благодаря хорошей работе беспилотных летательных аппаратов, которые вовремя выявляли наступательные действия украинских солдат и корректировали удары минометов. По итогу российские минометчики накрыли огнем вражескую пехоту и вынудили украинских военнослужащих пока прекратить наступление в этом направлении. Батальон «Восток-Ахмат» в ходе противостояния уничтожил два танка и один БМП.

Кадыров подчеркнул, что оборона позиций осуществлялась под руководством боевого офицера, заместителя командира штаба батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова.

«Личный состав батальона "Восток-Ахмат" своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований», — написал глава Чечни. Он добавил, что итогом операции стала уничтоженная бронетехника противника и «множество трофеев».

По его словам, батальон «Восток-Ахмат» ранее уже пресекал наступление на этом направлении.

Армия,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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