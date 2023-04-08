Три ракеты выпущены из Сирии по территории Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с территории Сирии были выпущены три ракеты в сторону Голанских высот на севере Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Уточняется, что одна из ракет пересекла границу и упала на открытой местности недалеко от города Мейсар. Два других снаряда, по информации издания, не попали в Сирию, а по некоторым сообщениям один из них упал в Иордании.

По данным ЦАХАЛ, система противовоздушной обороны «Железный купол» не использовалась, так как снаряды направлялись в безлюдную местность.

Накануне армия обороны Израиля в социальных сетях сообщала о нанесении ударов по объектам ХАМАС на юге Ливана. Также отмечалось, что ЦАХАЛ возобновил удары по сектору Газа.