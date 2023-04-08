$79.50+0.1487.10+0.37
15 минут назад

Армия обороны Израиля заявила о запуске трех ракет из Сирии по Голанским высотам

Газета.Ruиещё 1

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с территории Сирии были выпущены три ракеты в сторону Голанских высот на севере Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

Три ракеты выпущены из Сирии по территории Израиля
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что одна из ракет пересекла границу и упала на открытой местности недалеко от города Мейсар. Два других снаряда, по информации издания, не попали в Сирию, а по некоторым сообщениям один из них упал в Иордании.

По данным ЦАХАЛ, система противовоздушной обороны «Железный купол» не использовалась, так как снаряды направлялись в безлюдную местность.

Накануне армия обороны Израиля в социальных сетях сообщала о нанесении ударов по объектам ХАМАС на юге Ливана. Также отмечалось, что ЦАХАЛ возобновил удары по сектору Газа.

Израиль заявил, что отбросит силы Ирана из Сирии при необходимости

Ранее в армии обороны Израиля считали, что за обстрелом страны может стоять радикальное палестинское движение ХАМАС. По информации радио Kan, на данный момент ведется расследование возможной причастности к обстрелу Ирана, однако точных данных об этом пока нет.

Армия,Хамас,ЦАХАЛ,Горячая новость,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий