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14 минут назад

Тайвань развернул протикорабельные комплексы из-за учений Китая

Lenta.ru

Вооруженные силы Тайваня развернули протикорабельные ракетные комплексы на тактических позициях из-за учений Китая у своих берегов. Об этом сообщает Центральное информационное агентство (CNA) Тайваня со ссылкой на поступившие в их распоряжение кадры.

Тайвань развернул протикорабельные комплексы из-за учений Китая
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Очевидцы прислали видео колонны из военных грузовиков в уезде Пиндун, расположенного в южной части острова. Отмечается, что остальные автомобилисты подбадривали военных.

По информации агентства, грузовики принадлежат ракетным частям Военно-морские силы (ВМС) Китайской Республики Тайвань. В связи с учениями Китая у берегов Тайваня им поступил приказ немедленно перебросить противокорабельные ракетные комплексы на тактические позиции и «встать на стражу морской и противовоздушной безопасности Тайваня».

Ранее сообщалось, что Китай проводит трехдневные военные учения, цель которых — отработать окружение Тайваня. Сообщалось, что неофициальную границу между Тайванем и КНР пересекли уже 71 китайский военный самолет и девять военных кораблей.

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Новый виток напряженности связан с недавним визитом главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США, после которого американские конгрессмены заявили о готовности направить военных США на остров в случае вторжения Китая.

Армия,Цай Инвэнь,
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