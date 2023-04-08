Белоруссия получит от РФ документацию для производства штурмовиков Су-25

Белоруссия получает от России техническую документацию, необходимую для производства компонентов самолетов-штурмовиков Су-25 и их возможной финишной сборки в республике. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

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"На сегодняшний день в проработке Су-25. Соответствующая документация сейчас изучается, передается российской стороной. Но премьер-министром [Белоруссии Романом Головченко] даже задача ставится жестче: от сборки авиационных двигателей выйти до финишной сборки самолетов. Это, конечно, суперзадача, задача максимум", - сказал посол в показанном в субботу интервью телеканалу "Беларусь-1".

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В середине февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным его белорусский коллега Александр Лукашенко заявил о том, что белорусские специалисты "при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации" готовы начать производство самолетов-штурмовиков. Также Лукашенко отмечал, что "белорусы делают для [российских гражданских самолетов] МС-21 и Sukhoi Superjet уже до тысячи комплектующих".

По словам Крутого, в настоящее время для МС-21 "примерно 1 350 изделий и компонентов предложено российскими коллегами для производства в Беларуси", по самолетам Ил-76 и Ил-78 "сформирован портфель заказов для белорусских предприятий на более чем 2,1 тыс. изделий". По самолету Ту-204 "определено примерно 700 изделий, которые белорусская сторона готова импортозаместить и по которым российские коллеги уже, по сути, аттестовали и проверили соответствующие предприятия, дав свое согласие на производство и дальнейшую постановку на финишное производство в России".

Посол проинформировал о том, что в ближайшее время белорусские специалисты, которые уже посетили авиационные производства в Казани и Ульяновске, планируют побывать на авиапредприятии в Иркутске. "Мы хотим, лично пообщавшись, сформировать долгосрочные программы загрузки двух наших предприятий - 407-го, 558-го заводов (завод гражданской авиации в Минске и авиаремонтный завод в Барановичах - прим. ТАСС). Это первая тактическая задача - загрузить наши заводы до 2030 года этой компонентной базой по тем направлениям, которые существуют. Дальше премьер-министр поручил активно привлечь к этой истории не только непосредственно два наших профильных предприятия, но также [предприятия по производству электроники] "Интеграл" и "Горизонт". Они здесь должны найти свою нишу в сфере авионики, микросхем, жидкокристаллических панелей. Они сейчас тоже этим активно занимаются", - сообщил Крутой.