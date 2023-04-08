Российский боец сообщил о взятии опорного пункта на кременском участке

Российские войска взяли украинский опорный пункт на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным Зенит.
«С коптера был обнаружен опорный пункт противника, определены его координаты, по координатам отработала артиллерия, нанеся ему огневое поражение. Поставлена была задача на взятие опорника», — поделился он.
По словам Зенита, пункт взяли бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные». Сначала на место выдвинулась группа огневого подавления, и снайперы «отработали» наблюдателей. Затем группа захвата вплотную подошла к цели и ликвидировала одного из противников, который появился на пути.
Военный рассказал, что в результате взятия пункта в живых остался один боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сдался в плен.
Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вошли в западную часть Артемовска (украинское название — Бахмут). Портал «Военное обозрение» уточнил, что они взяли под контроль центральный городской железнодорожный вокзал.