Российский боец сообщил о взятии опорного пункта на кременском участке

Российские войска взяли украинский опорный пункт на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным Зенит.

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«С коптера был обнаружен опорный пункт противника, определены его координаты, по координатам отработала артиллерия, нанеся ему огневое поражение. Поставлена была задача на взятие опорника», — поделился он.

По словам Зенита, пункт взяли бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные». Сначала на место выдвинулась группа огневого подавления, и снайперы «отработали» наблюдателей. Затем группа захвата вплотную подошла к цели и ликвидировала одного из противников, который появился на пути.

Военный рассказал, что в результате взятия пункта в живых остался один боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сдался в плен.