«Украинцы шокированы». Что известно об утечке данных Пентагона о ВСУ

Утечка разведывательной информации из Пентагона, о которой СМИ сообщили на этой неделе, может дать российской разведке важную и опасную для ВСУ информацию. Об этом пишет издание The War Zone со ссылкой на отставного американского офицера, говорившего на условии анонимности. "Эта информация — при условии, что документы настоящие, — даст аналитикам российской разведки важное представление о будущих планах Украины", - заявил офицер. По его словам, наибольшую опасность представляет один документ с грифом "Совершенно секретно", показывающий диспозицию российских и украинских войск на 1 марта. По нему Москва может не только узнать, как Киев расположил свои воинские подразделения в последние месяцы, но и увидеть отсутствие определенных подразделений в диспозиции. Это даст понять, какие силы и средства Украина оставила в резерве для предстоящего контрнаступления. Собеседник издания отметил, что попавшие в интернет документы выглядят вполне достоверными. "Это нехорошо. Если утечка реальная, эта информация — святая святых", - пояснил он. Офицер США также уточнил, что главным вопросом является источник утечки. "Если она исходит из Пентагона, то возникает вопрос: у кого есть доступ к этим документам?" - сказал он. Первой об утечке сообщила The New York Times в четверг, 6 апреля. По информации газеты, Пентагон начал внутреннее расследование из-за публикации в глобальной сети документов о состоянии украинских войсковых бригад. The War Zone выяснила, что изначально секретные документы появились в анонимных чатах Discord еще в марте. А в первых числах апреля они попали в Twitter и Telegram-каналы. При этом часть документов из первоисточника к моменту попадания в социальную сеть и мессенджер были явно отредактированы. В частности, речь идет о сведениях о боевых потерях российской армии во время спецоперации. Арик Толер из британского расследовательского издания Bellingcat рассказал, что опубликованная информация являются частью архива из более чем сотни документов Пентагона. Они обладают разным статусом - от "совершенно секретно" до "для служебного пользования" - и касаются не только российско-украинского конфликта, но также Китая и ИГИЛ. Часть информации, посвященная спецоперации, содержит отчеты американской разведки о дислокации украинских и российских войск, ожидаемых поставках западных танков и другой бронетехники, потерях сторон, численности американских военных и их союзников на Украине, данные об авиации и подводных лодках США в регионе, цифры расходования Украиной боеприпасов. Предположительно, документы предназначались для Объединенного комитета начальников штабов США. Известно, что часть из них были переданы Украине и членам НАТО, а также Финляндии, которая на тот момент еще не вошла в северо-атлантический альянс. Кроме того, некоторые документы передавались альянсу разведок "Пять глаз" (куда вместе с США входят Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия). Как писала журналист издания Politico Лара Селигман, высокопоставленный американский чиновник подтвердил ей подлинность утечки из американского генштаба, хоть некоторые из файлов были значительно отредактированы. Reuters со ссылкой на трех чиновников США сообщало, что за утечкой, вероятнее всего стоят Россия и пророссийские элементы. Бывший высокопоставленный военный чиновник США сообщил The War Zone, что существует множество возможных причин утечки: преднамеренная передача секретных данных, их случайная утеря или даже кража. Но после их публикации появилась другая проблема - доверие. "Могут ли союзники доверять США? Могут ли украинцы доверять США в хранении конфиденциальной информации? Я думаю, что украинцы, наверное, шокированы тем, что это стало достоянием общественности", - объяснил он. Другой экс-разведчик США сообщил, что попавшие в сеть документы не похожи на старые файлы Пентагона, которые были неоднократно ксерокопированы. И добавил, что сейчас у любой информации есть киберслед, позволяющий отследить происхождение данных и место их утечки. В Белом доме 6 апреля подтвердили, что им известно об опубликованных в соцсетях секретных документах. И сейчас эту информацию изучает Пентагон. Параллельно с оборонным ведомством собственное расследование начал и американский Минюст. В Кремле также заявили, что в курсе утечки. "У нас нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной", - говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя информацию. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь назвал слитые документы подделкой и фотошопом. "Москва стремится сорвать украинское контрнаступление, но реальные планы она увидит на местах", - написал он в Twitter. Тем не менее, Владимир Зеленский 7 апреля созвал заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудил вопросы предотвращения утечек о планах ВСУ. В то же время полковник британской армии Филип Ингрем не исключил, что утечка секретных сведений может быть спланированной операцией по дезинформации, поскольку в документах содержатся даты предполагаемого наступления ВСУ, что "крайне необычно". Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что Пентагон пытается заставить соцсеть удалить секретные данные. "Да, вы можете полностью удалять вещи из интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть", - написал Маск.