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Эстония собралась увеличить расходы на оборону

Эстония собирается увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал эстонского государственного телерадиовещания.

Эстония собралась увеличить расходы на оборону
© globallookpress.com

Предстоящая милитаризация прописана в коалиционном договоре. В субботу его утвердили Реформистская партия, Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200».

В преамбуле повышение военных расходов оправдывается тем, что республика скоро «окажется в самой сложной ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны».

«На долгосрочные расходы на гособорону будет выделяться 3% национального ВВП в течение четырех лет», - сказано в договоре.

Планируется, что деньги пойдут на развитие многоуровневой ПВО (включая защиту от беспилотников) и ракетных систем дальнего радиуса действия.

Также в правительстве хотят создать «промышленный парк для производства боеприпасов, и оружия», подразделения киберобороны и отряд быстрого реагирования в информационном пространстве.

Вдобавок Эстония будет платить за размещение личного состава и вооружений союзников. Власти бывшей советской республики намерены обратиться к странам НАТО с призывом размещать в Прибалтике больше вооружений.

Ранее Россия ввела санкции против 144 граждан прибалтийских республик, наиболее враждебно настроенных к России.

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