Украина обстреляла из артиллерии приграничный российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Архангельское Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram .

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков» Telegram-канал «Настоящий Гладков»

По его словам, в результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибли 10 голов крупнорогатого скота. Кроме того, были разрушены стены и кровля в коровнике и зернохранилище, а также хозпостройка на территории фермерского хозяйства. Мирные жители не пострадали. «Аварийные и оперативные службы на месте, приступают к ликвидации последствий», — заверил Гладков.

Накануне Украина обстреляла село село Ржавец, также расположенное в районе Шебекина. Как рассказал губернатор российского региона, один из снарядов в строящийся дом, а его осколки повредили окна, фасад и забор в соседнем жилом здании.