Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острым дефицитом боеприпасов и из-за этого вынуждены ограничить их использование на поле боя. Об этом пишет The Washington Post (WP).

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Отмечается, что из-за этого украинские военные ищут неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных территориях. В частности, им не хватает боеприпасов для осуществления контратак, более того, артиллерийский взвод 59-й моторизованной бригады прежде выпускал более 20-30 снарядов в день из произведенных в советское время гаубиц, в то время как сейчас — лишь один или два, либо вовсе ни одного.

В материале также сказано, что страны-участницы НАТО, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора, имеют возможность производить снаряды, но не в таких масштабах и не с такой скоростью, которые нужны Украине на поле боя. Уточняется, что речь идет о Болгарии, Польше и Словакии. Тем не менее пока неизвестно, сколько времени может занять производство необходимых снарядов и их отправки ВСУ.