$79.50+0.1487.10+0.37
Только что

ВСУ столкнулись с острым дефицитом боеприпасов

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острым дефицитом боеприпасов и из-за этого вынуждены ограничить их использование на поле боя. Об этом пишет The Washington Post (WP).

ВСУ столкнулись с острым дефицитом боеприпасов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что из-за этого украинские военные ищут неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных территориях. В частности, им не хватает боеприпасов для осуществления контратак, более того, артиллерийский взвод 59-й моторизованной бригады прежде выпускал более 20-30 снарядов в день из произведенных в советское время гаубиц, в то время как сейчас — лишь один или два, либо вовсе ни одного.

В материале также сказано, что страны-участницы НАТО, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора, имеют возможность производить снаряды, но не в таких масштабах и не с такой скоростью, которые нужны Украине на поле боя. Уточняется, что речь идет о Болгарии, Польше и Словакии. Тем не менее пока неизвестно, сколько времени может занять производство необходимых снарядов и их отправки ВСУ.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении. Отмечается, что на данном направлении уничтожено до 80 украинских военных и боевая бронированная машина, также разбиты установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

Армия,СВО,НАТО,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий