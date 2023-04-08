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55 минут назад

Fox News: в ФБР пытаются вербовать россиян через соцсети

Газета.Ru

ФБР делает попытки вербовки российских граждан для сбора разведданных с использованием соцсетей. Об этом сообщает Fox News.По данным СМИ, ФБР занимается этим с февраля. "В видео, размещенном в Facebook и Twitter, показаны сцены из столицы США и российского посольства, а голос на русском говорит слушателям, что ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить США разведданные. Рассказчик говорит, что ФБР ищет шпионов, эмигрантов и всех, у кого есть информация о противодействии Кремлю", — информировал телеканал. При этом бывший офицер Управления военной разведки по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер указала на плохое качество видео и добавила, что это подрывает авторитет ведомства. Она также пожелала разведчикам США удачи, отметив, что почти не верит в успех данной задумки. В ноябре замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу заявил, что управление открыто к сотрудничеству с гражданами России, которые недовольны спецоперацией и испытывают к ней "отвращение". В Совфеде в ответ заявили, что "в ЦРУ рассказали о работе, которую и так проводят всю жизнь".

Fox News: в ФБР пытаются вербовать россиян через соцсети
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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