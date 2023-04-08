США направили субмарины с Tomahawk в сторону Ближнего Востока

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17 минут назад

США отправили на Ближний Восток способный переносить 150 Tomahawk крейсер

Илья Родин

США направили на Ближний Восток атомный подводный крейсер, способный переносить до 150 крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»). Об этом пишет Associated Press.

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Фото: Wikipedia/U.S. NavyWikipedia/U.S. Navy

По данным агентства, обычно ракетоносец базируется в Кингс-Бей, штат Джорджия. На днях он покинул свою базу и 7 апреля прошел через Суэцкий канал.

Представитель 5-го флота Соединенных Штатов Тимоти Хокинс рассказал, что крейсер перемещен на Ближний Восток с тем, чтобы поддерживать региональные безопасность и стабильность.

Аналитики полагают, в свою очередь, что передислокация ракетоносца связана с желанием США продемонстрировать силу на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Тегераном.

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Напомним, что крылатые ракеты Tomahawk поступили на вооружение ВС США в 1983 году.

Армия,Тимоти Хокинс,
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