США направили субмарины с Tomahawk в сторону Ближнего Востока

США направили на Ближний Восток атомный подводный крейсер, способный переносить до 150 крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»). Об этом пишет Associated Press.

Фото: Wikipedia/U.S. Navy Wikipedia/U.S. Navy

По данным агентства, обычно ракетоносец базируется в Кингс-Бей, штат Джорджия. На днях он покинул свою базу и 7 апреля прошел через Суэцкий канал.

Представитель 5-го флота Соединенных Штатов Тимоти Хокинс рассказал, что крейсер перемещен на Ближний Восток с тем, чтобы поддерживать региональные безопасность и стабильность.

Аналитики полагают, в свою очередь, что передислокация ракетоносца связана с желанием США продемонстрировать силу на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Тегераном.