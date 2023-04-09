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50 минут назад

В США оценили оборонные возможности Тайваня

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Глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол ответил на вопрос об оборонных возможностях Тайваня. Об этом он высказался в беседе с телеканалом NBC.

В США оценили оборонные возможности Тайваня
Фото:  Ann Wang / Reuters Ann Wang / Reuters

Сенатор Маккол оценил оборонные ресурсы Тайваня и назвал их недостаточными для противостояния КНР. «Они не такие, какими должны быть», — отметил он. Представитель Конгресса добавил, что ни США, ни Тайвань не желают военного столкновения с Китаем.

В том же интервью Маккол заявил о шансе Китая установить контроль над Тайванем. По его словам, это может произойти мирным путем по итогам выборов главы администрации в январе 2024 года. Сенатор отметил, что сейчас на Тайване идут политические споры между двумя партиями, существующими в государстве.

Армия,Майкл Маккол,
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