В США оценили оборонные возможности Тайваня

Глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол ответил на вопрос об оборонных возможностях Тайваня. Об этом он высказался в беседе с телеканалом NBC.
Сенатор Маккол оценил оборонные ресурсы Тайваня и назвал их недостаточными для противостояния КНР. «Они не такие, какими должны быть», — отметил он. Представитель Конгресса добавил, что ни США, ни Тайвань не желают военного столкновения с Китаем.
В том же интервью Маккол заявил о шансе Китая установить контроль над Тайванем. По его словам, это может произойти мирным путем по итогам выборов главы администрации в январе 2024 года. Сенатор отметил, что сейчас на Тайване идут политические споры между двумя партиями, существующими в государстве.