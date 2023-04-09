В США оценили оборонные возможности Тайваня

Глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол ответил на вопрос об оборонных возможностях Тайваня. Об этом он высказался в беседе с телеканалом NBC.

Фото: Ann Wang / Reuters Ann Wang / Reuters

Сенатор Маккол оценил оборонные ресурсы Тайваня и назвал их недостаточными для противостояния КНР. «Они не такие, какими должны быть», — отметил он. Представитель Конгресса добавил, что ни США, ни Тайвань не желают военного столкновения с Китаем.