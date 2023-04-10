Китай завершил военные учения вокруг Тайваня

Китайские военные завершили проведение учений вокруг Тайваня, которые проходили с 8 по 10 апреля.

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Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И отметил, что в ходе маневров были закреплены навыки взаимодействия между различными видами войск в условиях реального военного конфликта.

"Восточная зона боевого командования готова к бою и способна в любой момент к ведению боевых действий", - подчеркнул он.

Очередной виток напряженности вокруг Тайваня произошел на фоне неофициального визита главы администрации острова Цай Инвэнь в Калифорнию, где она провела встречу со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. В Пекине выступили против этой встречи, указав, что Вашингтон в очередной раз бесцеремонно вмешивается во внутренние дела Поднебесной.

После этого тайваньские военные зафиксировали в прилегающем к острову районе около 70 летательных аппаратов и 11 кораблей НОАК. Среди них были истребители Су-30, J-11, J-16, J-10, J-15, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9, самолет радиолокационной разведки Y-8, разведывательно-ударный беспилотник CH-4 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.