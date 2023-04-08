Возможную высадку водного десанта ВСУ в Запорожье проанализировали

«До берега противника, в некоторых местах, до 25 километров, в среднем — девять девять километров. Противник способен погрузиться на быстроходные плавающие средства и достигнуть нашего берега за одну-три минуты. Конечно, мы успеем расстрелять катера ВСУ. Но! Если это будет атака с тылы, если противник будет наносить обходящий удар со стороны суши (на войне всякое может быть), тогда, выдерживая круговую оборону, отражать водный десант будет сложнее», — написал он.