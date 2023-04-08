В Абхазии стартовали широкомасштабные военные учения

В Абхазии в рамках стартовавших 8 апреля широкомасштабных военных учений началась проверка боевой готовности войск на полигонах и неизвестной местности. Об этом заявило Минобороны республики на официальном сайте.
Как сообщает ведомство, учения направлены на повышение готовности и уровня слаженности войск при решении внезапно возникающих задач. Военные отработают сложные ситуации, которые будут максимально приближены к реальным. Особое внимание планируется уделить вопросам комплексного поражения противника современными средствами ведения боя, а также взаимодействию всех родов войск вооруженных сил страны.
Подчеркивается, что все учебные мероприятия проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки с армией России.
Накануне стало известно, что служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на выезд в Грузию из-за запланированного там 9 апреля митинга оппозиции. Как сообщил ТАСС начальник погранслужбы республики Рустам Латипов, исключение составляют сотрудники Ингурской гидроэлектростанции, а также люди, выезжающие на лечение и пожилые. Условия въезда в страну остались прежними.
Кроме того, в марте президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы из-за массовых протестов в Грузии.