СБУ заявила об уничтожении трех каналов выезда уклонистов с Украины

В Киевской области и Закарпатье уничтожены три канала выезда уклонистов с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

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Уточняется, что в Киевской области были ликвидированы два канала, в Закарпатье — один. В числе задержанных оказался глава военно-врачебной комиссии и адвокат.

В столичном регионе каналы были организованы главой медицинской комиссии местного военкомата и лидером благотворительной организации, оформлявшим «бронь» от мобилизации для водителей, перевозивших гуманитарную помощь. В Закарпатье местный адвокат организовывал переход госграницы для лиц призывного возраста.

В сообщении СБУ также указывается, что благодаря следственным действиям был пресечен «побег сотни уклонистов» от мобилизации.

В начале апреля утверждалось, что в Закарпатской области Украины правоохранители вскрыли очередной канал переправки уклонистов на скорой помощи. В тот момент силовики задержали фельдшера, который пытался на карете скорой помощи доставить до кордона двоих граждан призывного возраста. Тогда включенные проблесковые маячки спецтранспорта позволяли им проезжать контрольные посты без проверки. Позднее уклонисты уже сами должны были дойти до Словакии через Ужгородский район.